В Минэкономразвития сообщили о падении ВВП России в апреле на 12%

13:42 | 29.05.2020

ВВП РФ в апреле снизился на 12% в годовом выражении, за январь - апрель снижение составило 1,9%. Об этом говорится в докладе «Картина деловой активности за апрель 2020 года», подготовленном Минэкономразвития.



Как отмечается, введение режима нерабочих дней, а также негативная внешнеэкономическая конъюнктура и карантинные меры в странах—торговых партнёрах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг.



Отмечается, что за весь 2020 год Минэкономразвития и министр финансов Антон Силуанов прогнозировали падение экономики на 5%, Центробанк – на 4–6% ВВП.

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