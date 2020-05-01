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13:22 | 29.05.2020

В «Яндекс.Картах» появилось расписание прогулок для жителей Москвы

В «Яндекс.Картах» появилось расписание для прогулок москвичей. Теперь при вводе адреса или выборе конкретного дома сервис показывает график, по которому жители столицы смогут выходить гулять, передает РИА «Новости». Свое расписание жители столицы могут также узнать на портале mos.ru.

Накануне мэр Москвы Собянин объявил, что с 1-го июня в столице вводится система, в рамках которой жители города смогут выходить на прогулку по графику, не чаще трех раз в неделю.

© «Вечерние ведомости»

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