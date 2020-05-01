Голосование по Конституции могут провести на открытом воздухе

13:15 | 29.05.2020

Роспотребнадзор и ЦИК порекомендовали провести голосование по Конституции под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. Чтобы избежать очередей, его предлагается растянуть на несколько дней.



Помимо этого, избирательные комиссии должны будут заранее получить данные тех, кто находится на карантине в связи с коронавирусом. Эти граждане должны быть отмечены в списках, после чего их отправят в специальное место для голосования.



Как напоминает «Эхо Москвы», голосование по внесению изменений в Конституцию намечено на лето 2020 года. Все поправки, по решению рабочей группы, будут вынесены на голосование единым пакетом

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