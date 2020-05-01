Онищенко назвал самый недооцененный источник распространения коронавируса

13:02 | 29.05.2020

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Онищенко рассказал, какое место является неявным источником распространения коронавируса.



«По моей оценке, подъезд — самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», - сказал Онищенко в интервью «Парламентской газете». Он отметил, что на лестничной площадке вирус сохраняется дольше, потому что туда не проникает солнечный свет. Так что надевать защитную медицинскую маску и перчатки нужно сразу после выхода из квартиры на лестничную площадку, подчеркнул Онищенко.

© «Вечерние ведомости»