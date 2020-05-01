В Министерстве труда предложили ввести особый порядок увольнений при пандемии

12:47 | 29.05.2020

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии, передает РБК.



Отмечается, что пока проект представляет собой «свод предложений, поступивших от всех сторон социального партнёрства». Ожидается, что документ изучат в специальной комиссии, в которую входят правительство, работодатели и профсоюзы.



В проекте Минтруда говорится, что прекращение трудовых отношений с сотрудником, попавшим под ограничительные мероприятия, должно быть по инициативе работника или по соглашению сторон. Если работодатель решит сократить штат и срок уведомления сотрудников истекает в период карантина, то увольнение возможно только в первый рабочий день после завершения ограничительных мер, говорится в документе. По Трудовому кодексу о предстоящем сокращении штата или ликвидации организации работников необходимо предупредить как минимум за два месяца до увольнения.



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