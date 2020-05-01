Жителям Москвы придется получать пропуска для поездок в непродовольственные магазины

17:20 | 28.05.2020

Для поездок на общественном транспорте в непродовольственные магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, можно будет указать при оформлении временного пропуска «иные цели». Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



Получать пропуск будет необходимо и при поездке на личном автомобиле, если у жителя нет рабочего пропуска. Никаких документов же не понадобится лишь в случае, если человек собрался в ближайший магазин, находящийся в пешей доступности, добавил Немерюк.



Как напоминает ren.tv, ранее в Москве до 14 июня был продлен режим самоизоляции и пропусков на поездки в транспорте. При этом уже с понедельника, 1 июня, возобновляют работу автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты, а также химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации бытовых услуг.

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