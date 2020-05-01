Россия и мир
17:12 | 28.05.2020
Власти Китая указали на новые проблемы в отношениях с США
Он добавил, что обе стороны выигрывают от сотрудничества, но несут потери из-за конфронтации. Налаживание отношений Пекина и Вашингтона отвечает интересам обеих стран.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:18 | 28.05.2020
Толпа свердловчан пришла в «Галамарт» в Нижнем Тагиле ради скидок во время пандемии
19:16 | 28.05.2020
Жителям Асбеста вернули свет
18:53 | 28.05.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 40 тысяч граждан
18:25 | 28.05.2020
Екатеринбург примет участие в конференции «Взаимообучение городов»
18:16 | 28.05.2020
Первоклассник из Верхней Пышмы побил очередной мировой рекорд по отжиманиям на время
18:11 | 28.05.2020
Пропавшего пятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли в детском саду
18:10 | 28.05.2020
Более 400 жителей Прикамья смогли вернуться из других стран и регионов благодаря поддержке краевых властей
18:00 | 28.05.2020
На Среднем Урале родители не смогут навещать детей в лагерях
17:56 | 28.05.2020
Анатолий Литовченко высказался по поводу прав работников на «удаленке»
17:54 | 28.05.2020
В Прикамье появятся комиссии по урегулированию спорных ситуаций по выплатам медикам за работу с COVID-19
17:47 | 28.05.2020
Депутат Госдумы Игорь Сапко поддержал поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе
17:44 | 28.05.2020
У замглавы горздрава Екатеринбурга выявили коронавирус
17:21 | 28.05.2020
Житель Ревды отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов
17:05 | 28.05.2020
Евгений Куйвашев поздравил пограничников с профессиональным праздником
16:48 | 28.05.2020
Депутаты свердловского Заксобрания дадут губернатору право ограничивать продажу алкоголя
16:02 | 28.05.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего пятилетнего мальчика
15:54 | 28.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге упал до 0.8 балла
15:19 | 28.05.2020
Опубликованы особенности проведения ЕГЭ-2020
15:00 | 28.05.2020
С 1 июня жителей Краснокамска подключат к новому водоводу
14:52 | 28.05.2020
250 жителей Асбеста остались без света
14:30 | 28.05.2020
Свердловский губернатор поручил начать подготовку к Параду Победы
14:07 | 28.05.2020
В Екатеринбурге продолжили благоустройство сквера на Шейнкмана
13:48 | 28.05.2020
Глава Прикамья поблагодарил волонтеров за помощь старшему поколению
13:45 | 28.05.2020
Прокуратура проверяет сообщение о возможной массовой гибели рыбы в Исети
13:16 | 28.05.2020
Средний Урал вышел на пятое место по количеству случаев коронавируса
12:58 | 28.05.2020
В России коронавирусом заражены почти 380 тысяч человек
12:53 | 28.05.2020
Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 2,9%
12:51 | 28.05.2020
Врачи Свердловской области вылечили от Covid-19 ещё 127 человек