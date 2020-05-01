Власти Китая указали на новые проблемы в отношениях с США

17:12 | 28.05.2020

Отношения Китая и Соединенных Штатов сталкиваются с новыми проблемами и вызовами, которые необходимо урегулировать. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.



Он добавил, что обе стороны выигрывают от сотрудничества, но несут потери из-за конфронтации. Налаживание отношений Пекина и Вашингтона отвечает интересам обеих стран.

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