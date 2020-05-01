Мэрия Миннеаполиса запросила помощь нацгвардии США, чтобы справиться с беспорядками

16:40 | 28.05.2020

Мэрия американского города Миннеаполис (штат Миннесота) запросила помощь национальной гвардии США, чтобы справиться с беспорядками, возникшими в ходе протестов в связи с гибелью афроамериканца от рук полицейских, передает rg.ru. Известно, что в городе фиксируются многочисленные случаи грабежа и мародерства. Руководства штата уже отправило несколько десятков полицейских в город, теперь ожидается прибытие военных.



Как напоминает РБК, ранее в интернете появилось видео задержания Джорджа Флойда, подозреваемого в том, что он пользовался фальшивыми документами. На кадрах видно, что белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на землю. При этом один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали на это. Вскоре стало известно, что Флойд скончался в больнице.



Разъяренные фактически убийством Флойда жители Миннеаполиса закидали здание полицейского участка, где работали те самые стражи порядка, и припаркованные рядом машины камнями и бутылками. В ответ был применен слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. После этого по городу прокатились погромы.





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