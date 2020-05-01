Конгресс США принял закон о санкциях против китайских властей

13:01 | 28.05.2020

Палата представителей Соединённых Штатов приняла законопроект, который позволяет вводить санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за притеснение уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств, передает The Hill.



Документ уже получил поддержку Сената США. Теперь его направят на подпись президенту страны Дональду Трампу.



Как напоминает regnum.ru, Трамп ранее говорил, что в ближайшее время даст «мощный ответ» Китаю за меры, предпринятые Пекином в адрес Гонконга.

© «Вечерние ведомости»