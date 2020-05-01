Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью в борьбе с коронавирусом

12:48 | 28.05.2020

Некоторым странам запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава российского МИД Лавров в статье для китайского издания Global Times.



По его словам, ситуация с запретом дошла до «абсурдных обвинений» в адрес России в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для укрепления геополитического влияния. «До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием», — заявил Лавров.



Он назвал такие действия стран Запада «политизацией гуманитарных вопросов», а также констатировал, что «солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан», передает РБК.

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