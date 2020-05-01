В США перенесен запуск первого пилотируемого корабля Crew Dragon

12:32 | 28.05.2020

Запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, не состоялся из-за погодных условий. До этого о нелетной погоде синоптики предупреждали. Грозовой фронт завис над мысом Канаверал и за 16 минут 23 секунды до старта экипажу поступила команда «отбой».



Следующая попытка отправить Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном состоится 30 мая в 03:22 по времени Восточного побережья США (10:22 мск).

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