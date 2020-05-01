Власти Москвы направили медиков в российские регионы для борьбы с COVID-19

12:27 | 28.05.2020

Москва направит в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край бригады врачей для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Ракова, передает «РИА Новости».



Впоследствии столичные медицинские бригады будут осуществлять помощь во Владимире и Пскове. Ракова рассказала, что врачи будут работать в регионах на протяжении двух недель. В субъекты РФ отправят шесть медицинских бригад численностью шесть человек в каждой.



Она отметила, что из столицы в регионы планируется отправить более 200 тыс. упаковок медикаментов и 300 тыс. экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

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