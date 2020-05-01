23% россиян считают пандемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц

12:20 | 28.05.2020

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой «заинтересованных лиц». Об этом говорят результаты исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, сообщает РБК.



Результаты опроса показали, что 23,2% респондентов считают COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц, а еще 9,6% уверены, что опасность вируса преувеличена. Отмечается, что больше всего скептически настроенных граждан и противников ограничений проживает в Южном федеральном округе.

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