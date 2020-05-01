Польские молочники обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве

12:06 | 28.05.2020

Фото: forbes.ru

Главу Россельхознадзора РФ Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве 500 тысяч долларов, сообщает Telegram-канал BAZA.



По информации издания, в полицию обратился представитель польской компании «Mlekovita», являющейся вторым по величине производителем молочных продуктов в Польше. У президента «Mlekovita» Даруша Сапиньски требуют крупное вознаграждение за то, чтобы их «молочку» – молоко, сметану, сыры пускали в Россию, передает BAZA слова юриста компании.



По словам представителя «Mlekovita», в вымогательстве принимают участие аж сам глава федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, а также его заместитель.



Как утверждает представитель польской компании, встреча, на которой прозвучали эти требования, проходила ещё в конце ноября 2019 года в деловом центре на Красной Пресне.



Полиция начала проверку изложенных представителями польской компании фактов.



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