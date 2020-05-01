Кировские металлурги осваивают новый вид импортозамещающей продукции

Кировский завод ОЦМ, входящий в состав компании УГМК-ОЦМ, которая объединяет активы УГМК в сфере обработки цветных металлов, осваивает новый вид импортозамещающей продукции.Проектная группа инженеров-технологов, исследователей, руководителей производства и рабочих КЗОЦМ освоила литье слитков и выпуск готовой продукции из медно-никелевых сплавов марок МНЖ5-1 и МНЖМц11-1,1-0,6. Экспериментальные работы длились около 8-ми месяцев. В результате выпущены опытные партии горячекатаных и холоднокатаных листов шириной 1150 и 1000 мм, которые востребованы судостроительной и другими отраслями промышленности.Сплавы из меди и никеля, легированные железом и марганцем, не склонны к коррозионному растрескиванию, что особенно важно при изготовлении изделий, контактирующих с морской водой и другими агрессивными средами. К другим потребительским преимуществам можно отнести их высокую пластичность, электрическую и тепловую проводимость, присущие сплавам с высоким содержанием меди. Из широких медно-никелевых листов изготавливают изделия противопожарных водопроводов, гидравлических и теплообменных систем, систем подачи воды, трубопроводов для транспортировки газов и жидкостей, паропроводов не только в судостроении, но и приборостроении и электротехнике.Опытные образцы изготовлены в соответствии с требованиями заказчика и успешно прошли проверку качества на заводе-изготовителе. Листы направлены потребителю для проведения промышленных испытаний. Освоение Кировским заводом ОЦМ производства промышленных партий медно-никелевых листов шириной 1000 мм полностью удовлетворит потребность предприятий российской промышленности в данной продукции и решит задачи импортозамещения в отрасли цветного металлопроката.