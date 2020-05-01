90% россиян не используют фармпрепараты для профилактики коронавируса

17:27 | 27.05.2020

Большая часть россиян не используют никакие фармацевтические препараты или средства народной медицины для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир», передает РБК.



Исследование показало, что никакие 90% россиян не принимают никакие профилактические препараты. Что касается средств народной медицины, к ним для защиты от COVID-19 прибегают только 11% опрошенных. При этом меньше всего на народную медицину в России рассчитывают люди в возрастной категории от 25 до 34 лет – 5% опрошенных.

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