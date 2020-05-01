В Кремле на исключили, что день проведения парада Победы 24 июня может стать выходным

17:11 | 27.05.2020

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь Путина Песков. «Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли 24 июня выходным.



Как напоминает lenta.ru, 26 мая Путин объявил 24 июня днем проведения парада Победы на Красной площади в Москве и в других городах России.

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