Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» на Украине нацистской

17:08 | 27.05.2020

Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать символику дивизии СС «Галичина» нацистской. Соответствующее решение суда, принятое в среду, распространил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. По словам депутата, на Украине победил здравый смысл и закон.



Таким образом, действия Украинского института национальной памяти и его экс-главы Владимира Вятровича, который распространял идею о том, символика «Галичины» не является символикой национал-социалистического режима, признаны противоправными. Также суд обязал Институт нацпамяти и его должностных лиц «удерживаться от распространения этих выводов», передает Вести.ру.

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