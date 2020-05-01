Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 1 января 2021 года

16:56 | 27.05.2020

Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса, которые будут действительны до 1 января 2021 года. Правила в окончательной редакции подписала глава ведомства Попова.



В частности, согласно документу, мероприятия по предупреждению распространения вируса включают мониторинг заболеваемости, напряжённости иммунитета у переболевших лиц, групп риска и всего населения; слежение за циркуляцией и распространением вируса; эпидемиологическую диагностику, прогнозирование и оценку эффективности мероприятий; гигиеническое воспитание граждан, передает russian.rt.com.

© «Вечерние ведомости»