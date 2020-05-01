Джо Байден назвал Дональда Трампа «полным дураком»

13:42 | 27.05.2020

Джо Байден — потенциальный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США — назвал в интервью телеканалу CNN действующего главу Белого дома «абсолютным дураком», который, по его мнению, «показывает ложную мужественность» на фоне пандемии COVID-19.



Как напоминает lenta.ru, ранее Трамп ретвитнул фотографию Байдена в защитной маске и очках. Снимок был сделан на церемонии по случаю Дня Поминовения, где присутствовал и американский лидер, однако он не использовал средства индивидуальной защиты.



В разговоре с Байденом журналист сказал, что таким образом Трамп попытался «принизить» демократа, выставив ношение маски признаком слабости. «Он [Трамп] дурак, абсолютный дурак. Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни», — заявил в ответ Байден.

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