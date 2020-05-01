В Минобрнауки назвали сроки подачи документов на поступление в вузы

13:36 | 27.05.2020

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что абитуриенты в этом году смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа. Таким образом, написать заявление можно будет еще до единого государственного экзамена, сроки проведения которого сдвинули из-за пандемии COVID-19, сообщает РИА «Новости».



С 20 июня можно будет подавать в вузы в электронном виде заявления о поступлении на соответствующие направления или специальности, данные аттестатов, фотографии - словом, все документы, кроме результатов ЕГЭ.



Напомним, в этом году старшеклассники начнут сдавать ЕГЭ 3 июля.

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