Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

13:32 | 27.05.2020

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьеву к Путину в части, где содержались требования дополнительных соцгарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.



Отмечается, что при этом 20 мая суд принял к производству исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий. Его рассмотрение назначено на 30 июня.



Как напоминает РБК, 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд, в котором он оспаривает указ о досрочном прекращении его полномочий на посту главы Чувашии. В качестве ответчика в иске указан Путин.

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