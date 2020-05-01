В Роспотребнадзоре считают, что Москва готова ко второму этапу снятия ограничений

13:21 | 27.05.2020

Эпидситуация в Москве позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщила в среду руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.



«Если смотреть по трем показателям, то мы готовы к первому этапу (выходу из изоляции) и в принципе даже готовы ко второму», - заявила Андреева.



Кроме того, в ходе этого совещания Андреева заявила, что несмотря на напряженную обстановку с коронавирусом в Москве, ситуация находится под контролем.



Напомним, 25 мая в столице разрешили работу 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг. Также с 25 мая в столице разрешили каршеринг.

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