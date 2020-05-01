Приостановленный из-за коронавируса сезон НХЛ будет возобновлён в июле

13:11 | 27.05.2020

НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Об этом сообщил на пресс-конференции Комиссар Лиги Гари Беттмэн.



Сообщается, что борьбу за главный трофей НХЛ продолжат 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в матчах на вылет не сыграют «Оттава», «Баффало», «Детройт», «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Сан-Хосе».



Планируется, что 4 лучших команды Востока и Запада в пределах конференции сыграют между собой по правилам «гладкого» сезона, чтобы определить так называемый «посев». 8 оставшихся клубов в формате плей-офф проводят «квалификацию» для выхода на посеянную четвёрку. Это позволит в каждой из конференций создать по 4 пары. Им предстоит бороться за Кубок Стэнли в обычном формате розыгрыша.



При этом планируется, что проведение игр станет возможно не ранее, чем в конце июля, а проходить встречи Кубка Стэнли будут в двух городах.

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