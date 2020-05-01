Биолог посоветовала не стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее

12:29 | 27.05.2020

Чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить более эффективное лечение и более легкую форму болезни. В этой связи не следует стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее. Об этом заявила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова, передает РИА «Новости».



Кроме того, по мнению специалиста, в начале практически любой эпидемии ни у ученых, ни у людей нет обширных знаний о заболевании, о том, как оно передается и самое главное - как его лечить. Именно поэтому не нужно стремиться заболеть в самом начале и считать, что вы успешно переболеете и «отделаетесь» от болезни.



Анча Баранова также считает, что со временем вирус ослабевает. В связи с этим растет число бессимптомно переболевших. Это также значит, что у людей быстрее формируется «стадный иммунитет».

© «Вечерние ведомости»