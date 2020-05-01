Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика ВМС США российскими Су-35

12:17 | 27.05.2020

Шестой флот ВМС США опубликовал на своей странице в Youtube два видеоролика о перехвате своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 в небе над Средиземным морем.



Оба видео названы так: «Небезопасный непрофессиональный перехват самолета P8 ВМС США российскими Су-35 над Средиземным морем». На них через иллюминаторы сняты истребители, находящиеся по бокам от американского воздушного судна. Инцидент произошел в небе над Средиземным морем и длился чуть более часа.



Американские военные назвали действия российских экипажей «непрофессиональными». Они сочли, что Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему «безопасно маневрировать», передает РИА «Новости».

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