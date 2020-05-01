Экс-глава Чувашии Игнатьев оспорил в Верховном суде свою отставку

12:04 | 27.05.2020

Бывший глава Чувашии Игнатьев оспорил в Верховном суде указ Путина о досрочном прекращении его полномочий. Иск зарегистрирован 20 мая, его рассмотрение намечено на 30 июня.



Напомним, Путин снял Игнатьева с должности в связи с утратой доверия 29 января. До этого в соцсетях и СМИ распространилось видео, на котором Игнатьев, занимавший тогда пост главы Чувашии, подшутил над сотрудником МЧС. Он вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин, напоминает РИА «Новости».

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