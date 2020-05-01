СМИ сообщили о росте безработицы в Швеции несмотря на отказ от карантина

12:01 | 26.05.2020

Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.



Агентство отмечает, что с учетом сезонных факторов в апреле уровень безработицы в стране, представляющей крупнейшую экономику Северной Европы, вырос до 7,9%. Без учета сезонных колебаний экономисты оценивают рост в 8,2%. Сейчас шведские власти обсуждают поправки в трудовое законодательство, которые позволят работодателям увольнять сотрудников в упрощенном режиме и с минимальными финансовыми потерями.



Неделей ранее Bloomberg сообщил, что Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны. По словам министра финансов страны Магдалены Андерссон, экономика Швеции в 2020 году сократится на 7%.

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