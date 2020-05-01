Россия и мир
11:53 | 26.05.2020
Российские банки ввезли в страну рекордную за последние шесть лет сумму валюты
Также эти показатели стали рекордными за последние шесть лет: больше денег ввозилось лишь в марте и декабре 2014 года (9,5 и 10,1 миллиарда соответственно).
Так банки отреагировали на то, что россияне начали массово снимать иностранную валюту со счетов. Как отмечает lenta.ru, за март граждане РФ забрали из банков около пяти миллиардов долларов. Отток произошел на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, которое произошло после разрыва сделки ОПЕК+ 6 марта.
© «Вечерние ведомости»
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