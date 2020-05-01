В России начали сборку первого опытного образца бомбардировщика ПАК ДА

11:47 | 26.05.2020

В России начали сборку первого опытного образца стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) со стелс-технологией.



Разработка документации самолета завершена, уже начата поставка материалов для строительства. В настоящее время ведется изготовление кабины машины, подчеркнул источник агентства. Окончание производства ожидается в 2021 году, передает lenta.ru.



Отмечается, что новый стелс-бомбардировщик спроектирован по схеме «летающее крыло», чтобы снизить его радиолокационную заметность. Новый самолет заменит все три типа бомбардировщиков, стоящие на вооружении: Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

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