На Чукотке разбился вертолет Ми-8, погибли четыре человека

11:40 | 26.05.2020

На Чукотке утром 26 мая совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи (Чукотский автономный округ). Погибли четыре человека. «На борту находились три члена экипажа и техник. Все четверо погибли. МЧС РФ проводит аварийно-спасательные работы», - говорится в сообщении.



Инцидент произошел вскоре после взлета, однако причины происшествия пока остаются неизвестными.

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