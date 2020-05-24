Власти РФ до 1 октября запретили ввоз в Россию бензина и дизельного топлива

16:51 | 25.05.2020

Власти РФ до 1 октября запретили ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых других видов топлива. Как отмечается, решение принято «в целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива».



Запрет не коснется топлива, которое перемещается по стране в рамках международных транзитных перевозок, содержится в технологических емкостях, предназначенных для его хранения, а также ввезенного до вступления правительственного постановления в силу, передает РБК.

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