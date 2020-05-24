16:43 | 25.05.2020

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом, по его словам, процесс может затянуться до 9 месяцев.



Ранее в беседе с РИА Новости глава центра рассказал, что вколол себе вакцину от коронавируса, которую создают в центре. По его словам, производство вакцины от коронавируса в России планируется начать к концу лета.



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