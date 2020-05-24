16:34 | 25.05.2020

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров лиц, занимающих должность ректора вуза, до 70 лет. Нормативно-правовой акт опубликовали на официальном сайте правовой информации 25 мая.



Закон позволяет повысить предельный возраст ректоров для замещения должностей с 65 лет до 70 лет без права продления, установить ограничение по замещению одним и тем же лицом данной должности одной и той же образовательной организации высшего образования или научной организации не более трех сроков, а также предусмотреть заключение трудовых договоров с руководителями государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций на срок не более пяти лет, передает РИА «Новости».



Данные изменения коснутся также и руководителей филиалов вузов и научных организаций.

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