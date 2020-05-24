Глава «Роскосмоса» Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

16:23 | 25.05.2020

Глава «Роскосмоса» Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции. «Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.



«Какая она будет? Посещаемая или обитаемая, международная или национальная - этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Но техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно», - подчеркнул Рогозин.



Кроме того, «очень перспективной» глава «Роскосмоса» назвал идею создания пилотируемого многоразового корабля. По его словам, к работам над созданием этого корабля, который будет работать на низких орбитах, должен приступить НИИМАШ, сообщает РБК.

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