Премьер-министр РФ Мишустин посоветовал россиянам не планировать отдых за рубежом

16:17 | 25.05.2020

Премьер-министр России Мишустин посоветовал гражданам провести летние отпуска, не покидая пределов страны.



«Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — завил глава правительства.



«Я прошу наших граждан не торопиться», — также заявил Мишустин, поскольку «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену».

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