13:55 | 25.05.2020

США испытали лазерное оружие, способное уничтожать беспилотные летательные аппараты и малые суда. Система была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, а сами учения проводились на прошлой неделе в водах Тихого океана, передает «Эхо Москвы».



В ходе лазерного залпа с корабля был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Командир USS Portland Керри Сандерс заявил, что это новое оружие может кардинально изменить войну на море.



Как передает телеканал CNN со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований, мощность лазера может достигать 150 киловатт.

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