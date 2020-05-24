Россия и мир
13:55 | 25.05.2020
США испытали лазерное оружие, способное уничтожать беспилотные летательные аппараты
В ходе лазерного залпа с корабля был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Командир USS Portland Керри Сандерс заявил, что это новое оружие может кардинально изменить войну на море.
Как передает телеканал CNN со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований, мощность лазера может достигать 150 киловатт.
© «Вечерние ведомости»
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