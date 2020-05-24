В России зафиксировали пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

13:49 | 25.05.2020

Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года вырос на 57% по сравнению с 2019-м. Такой квартальный результат — рекордный за последние пять лет, передает РБК. Рекордсменами по загрязнению стали Бурятия, Забайкалье и Красноярский край.



Эксперты объясняют рост показателей в 2020-м увеличением числа замеров. Главными источниками загрязнения называются предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также сфера жилищно-коммунального хозяйства.

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