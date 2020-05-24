Более половины новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 45 лет

13:47 | 25.05.2020

Фото: newtvnews.ru

За последние сутки в Москве выявили 2560 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 166 473 случая коронавируса.



- 8,7% — дети

- 43,3% — от 18 до 45 лет

- 33,2% — от 46 до 65 лет

- 9,7% — от 66 до 79 лет

- 5,1% — старше 80 лет



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.



Напомним, за последние сутки в России выявлено 8 946 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 353 427 заболевших в 85 регионах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»