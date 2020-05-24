Известный хирург Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

13:34 | 25.05.2020

Победа в борьбе с коронавирусом может быть одержана к концу лета, считает глава НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. «Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», - отметил медик.



Ранее глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что 44 из 85 российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией COVID-19, передает russian.rt.com.

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