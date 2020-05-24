Полиция задержала девятерых подозреваемых в стрельбе у ЖК «Ясный» на юге Москвы

13:24 | 25.05.2020

Накануне неизвестные открыли стрельбу у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. Согласно сделанным очевидцами видеозаписям, перестрелка длилась несколько минут, после чего конфликта скрылись на автомобилях.



По данным РЕН ТВ, сотрудники полиции задержали девять человек. Кроме того, СМИ сообщают о двух пострадавших. Это жители Мордовии и Самарской области в возрасте 38 и 36 лет. Они госпитализированы с ранениями поясницы, нижних конечностей и ягодиц, полученных, предположительно, в результате попадания охотничьих боеприпасов.



По данным telegram-канала Baza, стрельба связана с внутренним конфликтом из-за денег между сотрудниками оренбургской ритуальной конторы «Гранд Ритуал».

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