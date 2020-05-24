Жившую с рождения в больнице в Москве шестилетнюю девочку забрали из клиники

13:19 | 25.05.2020

Шестилетнюю девочку, которая с самого рождения жила в частной клинике «Мать и дитя», забрали из больницы, теперь у малышки все хорошо. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.



«Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке. Большего сказать не могу, я за этой девочкой слежу, но есть определенные этические моменты, о которых я не могу говорить по просьбе всех участников процесса», - рассказала Ярославская.



Как напоминает РИА «Новости», в апреле столичные власти сообщали, что ребенка могут передать в семью родственников или замещающую семью.



Напомним, в конце 2019 года СМИ сообщили о 5-летней девочке, которая с рождения живет в медцентре, так как мать считает ее неизлечимо больной. После этого органы опеки подали иск об ограничении родительских прав.

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