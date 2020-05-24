В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на организм в условиях пандемии

13:13 | 25.05.2020

В Роспотребнадзоре назвали ошибочным мнение о способности алкоголя убить коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.



В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Поэтому в условиях эпидемии необходимо сводить употребление спиртных напитков к минимуму, передает РБК.

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