Власти Китая обвинили США в подталкивании к «новой холодной войне»

12:51 | 25.05.2020

Министр иностранных дел Китая Ван И в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне», сообщает Bloomberg. По его словам, это опасно, поскольку мир на планете может быть поставлен под угрозу.



Глава МИД Китая также обвинил США в срыве исторических переговоров о ядерном оружии между Вашингтоном и Пхеньяном.



Как напоминает lenta.ru, в последние месяцы США во главе с Трампом неоднократно обвиняли Китай в искусственном создании коронавируса и в сокрытии важной информации о нем, что якобы и привело к распространению инфекции во многих странах.

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