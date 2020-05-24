В Госдуме предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии

12:41 | 25.05.2020

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает снижение возраста для начисления надбавки к пенсии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. В соответствии с законопроектом предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75.



Авторы законопроекта отмечают, что Всемирная организация здравоохранения причисляет 75-летних людей к лицам старческого возраста, во многих странах им «предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки».

© «Вечерние ведомости»