Власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений

12:22 | 25.05.2020

Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.



Он подчеркнул, что непродовольственная торговля очень важна для экономики, потому что в ней занято большое число людей. «Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли», - сказал он.



Как напоминает iz.ru, 21 мая мэр Москвы Собянин подписал указ о начальном этапе снятия ограничений. Так, с 25 мая возобновляются работа каршеринга и МФЦ на определенных условиях.

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