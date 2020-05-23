Специалист назвал условие остановки распространения коронавируса в России

15:00 | 24.05.2020

Фото: ru.freepik.com

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что распространение коронавируса в России закончится, когда 95% населения выработают к нему иммунитет, а достигнуть этого можно только при помощи вакцинации.



«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — заявил Брико.



По словам эксперта, только вакцинация способна остановить эпидемию инфекции, которая распространяется воздушно-капельным путём.



Он также добавил, что нельзя рассчитывать на то, что иммунитет к коронавирусу возникнет естественным путём.



Напомним, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже к концу лета.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»