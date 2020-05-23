Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

18:30 | 23.05.2020

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования на выборах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Новый закон вводит возможность сбора подписей избирателей с использованием портала «Госуслуги», а также по почте.



Согласно закону, определять необходимость дистанционного формата голосования будет Центральная избирательная комиссия.



Напомним, что ранее Совет Федерации и Государственная дума одобрили данный законопроект.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»