Полиция Москвы взяла штурмом здание «Альфа-банка», в котором захватили заложников

17:28 | 23.05.2020

Фото: ТАСС

Полиция задержала мужчину, который под угрозой взрыва захватил заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.



Сотрудники спецподразделений штурмом взяли здание банка.



При себе у мужчины взрывного устройства обнаружено не было, только муляж бомбы, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.



При задержании захватчика никто не пострадал.



По предварительной информации, преступник взял заложников из-за долгов по кредитам.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»