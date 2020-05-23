СМИ: В Москве неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка

16:30 | 23.05.2020

Фото: BAZA

Московские полицейские проверяют информацию о том, что преступник взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Сообщается, что преступник потребовал заблокировать двери в отделение и пригрозил взрывом. На место происшествия выехали все экстренные службы города.



По данным Life News, преступник взял в заложники пять человек в отделении «Альфа банка». ТАСС со ссылкой на источник пишет, что в заложниках находятся до шести человек.



«Зашёл человек в костюме «Деливери Клаб», сказал, что он заминирован, у него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка».



«Я являюсь сотрудником «Альфа Банка». Я прошла в подсобное помещение, чтобы открыть дверь сотрудникам полиции. С ним остался лишь один клиент, все сотрудники вышли».



«Главная дверь заблокирована клиентом. Чёрный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша – русский, до 35 лет», – приводит цитаты из рассказа очевидца событий Telegram-канал «BAZA».



Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»